Autostrade, altra mattinata di code. E arriva il calcolo del percorso in tempo reale

Ancora code sul nodo autostrade liguri per la chiusura dell’allacciamento A12 Ovest / A7 Sud.

Alla terza mattinata di chiusura, la prima in cui l’esenzione del pedaggio è stata allargata da Rapallo a Bolzaneto, la cosa tra Genova Est e il bivio con la A7 era di circa 3 chilometri, con conseguenti lunghe code anche sulla A7, all’altezza di Bolzaneto, per la deviazione obbligatoria dei veicoli diretti a Genova Ovest o in A10 dalla A12.

Code anche sulla A26, tra Ovada e Masone in direzione Voltri, sempre in un punto caratterizzato da cantieri: situazione che, pur cambiando tratte, tempi e modalità di chiusura, si protrarrà almeno sino a giugno, quando Autostrade conta di avere terminato la tranche di lavori più impegnativi, quelli che riguardano le gallerie.

«Abbiamo anche chiesto di diminuire il più possibile gli effetti dei lavori sulla viabilità comunale e i tecnici di Aspi verificheranno la possibilità di accelerare ulteriormente le tempistiche di conclusione dei cantieri - ha detto martedì il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti - Tutti i lavori più impattanti, grazie a turni h24 e 7 giorni su 7, dovrebbero terminare nel mese di giugno, in modo da evitare scenari come quelli della scorsa estate. La sicurezza sulle nostre autostrade è la priorità ma lavoreremo, anche ascoltando le categorie economiche del territorio, per evitare che cittadini e imprese subiscano ulteriori disagi in un momento già tanto difficile per la Liguria».

Autostrade, sul sito il calcolo del pedaggio in tempo reale

Autostrade intanto, oltre a decidere di estendere la gratuità dei pedaggi autostradali, ha iniziato a fornire altri strumenti per tentare di aggirare l’enorme scoglio del traffico dovuto ai lavori.

Sul sito è comparso un tool per il calcolo del percorso in tempo reale (alle 8.58 per la tratta Sestri Levante - Genova Est risultavano necessari 29 minuti), e poi le previsioni di traffico, per individuare di giorno in giorno le fasce orarie e le tratte su cui si attendono tempi di percorrenza superiori o molto superiori alla media (bollino giallo, bollino rosso).

Gallery