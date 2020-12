Autostrade, il traffico torna alla normalità (ma resta il divieto per i mezzi pesanti)

Dopo una notte caratterizzata dai blocchi per neve, è tornata alla normalità la situazione del traffico sulle autostrade liguri, in particolare su A7 e A26, dove era scattato il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti resta comunque in vigore per la giornata di domenica - già previsto - e per le giornate festive dell’8, 13, 20, 25, 26 e 27 dicembre, così come stabilito dal dpcm del 4 dicembre.

Domenica mattina non si registravano particolari criticità per il traffico, che risultava scorrevole. Nel tratto tra Serravalle e Bolzaneto, sulla A7, dopo le nevicate le precipitazioni si sono ridotte a pioggia.