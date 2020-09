Autostrade, cambia il piano esenzioni: pedaggi gratis solo nella cerchia cittadina

Sono scattate alla mezzanotte del primo settembre 2020 le modifiche allo schema di agevolazioni dei pedaggi autostradali in Liguria, che vengono in parte annullate.

Autostrade per l'Italia ha comunicato in una nota che, d'intesa col ministero dei Trasporti, l'esenzione totale del ticket resterà solo nella cerchia cittadina, e dunque per i viaggi con origine/destinazione tra i caselli di Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto e Genova Est. Esclusi dunque il casello di Nervi e quello di Voltri.

«Le particolari condizioni di esenzione pressoché totale per le tratte applicate dal mese di luglio per l'importante piano di cantierizzazioni posto in essere dalla società - spiega Aspi - sono state mantenute per tutto il mese di agosto, anche dopo il termine dei programmi straordinari.

L’esenzione è riconosciuta anche per i transiti dei veicoli che hanno come origine/destinazione i caselli dell’A26, da Ovada, dell’A10 da Albisola, dell’A7 da Vignole Borbera, dell’A12 da Sestri Levante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Autostrade per l’Italia, così come fatto finora, valuterà insieme al dicastero concedente, alla Regione Liguria e agli altri enti territoriali interessati - conclude la nota - eventuali ulteriori forme di agevolazione, limitate a singole tratte, qualora fosse necessario attivare interventi di impatto rilevante sulla viabilità ligure».

Gallery