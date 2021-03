Autostrade, Regione Liguria pronta a chiedere l'esenzione anche per altre tratte

Regione Liguria chiederà ad Autostrade l’esenzione dal pedaggio anche per il tratto Sestri Levante-Rapallo, sulla A12, al momento escluso dalle misure compensative legate ai cantieri.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, rispondendo a un’interrogazione presentata in consiglio regionale dal consigliere Claudio Muzio (Forza Italia-Liguria Popolare). A oggi l’esenzione integrale del pedaggio è applicata a chi viaggia tra i caselli di Arenzano, Masone, Genova Pra’, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Est, Genova Bolzaneto, mentre tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo il pedaggio è ridotto di circa il 50%.

Restano invece esclusi dall’esenzione alcun tratti della A12 che sono ugualmente interessati dai cantieri, quello tra Sestri Levante-Rapallo (compresi i caselli in entrata e uscita di Lavagna e Chiavari) e tutta la tratta compresa tra Sestri Levante e La Spezia, gestita non da Aspi ma da Salt.

«Quanto siamo riusciti a ottenere fino a oggi è insufficiente, ma è un passo avanti rispetto alla situazione unica che stiamo vivendo in Liguria sin dal crollo del ponte Morandi - ha detto Giampedrone - Non sempre il concessionario applica per l’intera tratta lo stesso tipo di esenzione, e stiamo lavorando per chiedere l’esenzione su tutta la tratta Sestri Levante-Genova».

«Non c’è solo il tema centralissimo di Aspi, ma anche gli altri concessionari attivi in Liguria che, sia a Ponente sia a Levante, hanno cantieri molto impattanti - ha aggiunto Giampedrone - La riduzione deve valere sempre per qualsiasi concessionario. Continueremo il dialogo col Mit e i concessionari per ottenere la riduzione o l’esenzione automatica nei tratti interessati dai lavori».