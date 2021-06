Autostrade, altra mattinata di code: 8 chilometri sulla A26

Altra mattinata di passione in autostrada tra rientri e cantieri riaperti (dopo la tregua nel fine settimana) sia sul nodo genovese che tra le due riviere di levante e ponente.

La situazione più complicata per chi viaggia è quella sull'autostrada A26 dove la coda tra Masone e il bivio A26/A10 (in direzione Genova) ha raggiunto gli otto chilometri alle ore 9.30 di lunedì 28 giugno 2021. Tre invece i chilometri di coda in direzione opposta, verso Gravellona Toce.

Problemi anche sull'autostrada A7 con due chilometri di coda in direzione Serravalle tra Busalla e Ronco Scrivia segnalati sempre intorno alle 9.30, a questi si aggiungono incolonnamenti per altri due chilometri tra Bolzaneto e Busalla.

Qualche rallentamento in mattinata anche in direzione ponente sulla A10 soprattutto tra Pra' e il bivio A10/A26 mentre per chi viaggia verso Genova sono segnalati quattro chilometri di coda, intorno alle 9.35, tra la fine della complanare di Savona e Albisola, un chilometro anche in direzione contraria verso Ventimiglia.

A levante, infine, solite code per i cantieri tra Rapallo e Nervi verso Genova (due chilometri) e tra Rapallo e Chiavari in direzione levante (un chilometro).