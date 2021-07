Autostrade in coda tra rientri e incidenti: 7 chilometri sulla A26

Un'altra giornata difficile per chi viaggia in autostrada in Liguria: disagi anch tra A7, A12 e A10

Disagi nel tardo pomeriggio di domenica 11 luglio 2021 tra rientri e un paio di incidenti che hanno causato code e rallentamenti sulla rete autostradale della Liguria.

La situazione più complicata è quella della A26 dove, in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 17, si sono creati sette chilometri di coda tra Masone e il bivio per la A7 in direzione nord.

Per chi viaggia invece verso Genova sono segnalati due chilometri di coda tra Varazze e il bivio per la A26 sulla A10 e rallentamenti con code a tratti tra Rapallo e il bivio per la A7 sulla A12.

Code causa incidente anche a Genova in direzione levante sulla A12 (due chilometri tra il bivio A12/A7 e Genova Est) e verso Milano sulla A7 (un chilometro tra il bivio A7/A12 e quello per la A12).