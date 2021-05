Autostrade, riaperta la galleria Rivarolo tra il bivio A7-A12: le chiusure del weekend

Finiti con due giorni di anticipo i lavori all'interno del tunnel in direzione Livorno. Restano in vigore le modifiche sulla A10

È stata riaperta nella notte tra venerdì e sabato la galleria Rivarolo III, sull’allacciamento A7 - A12 in direzione Livorno, con conseguente alleggerimento del traffico sul nodo in occasione del weekend del Primo Maggio, in cui sono previsti maggiori spostamenti.

Gli interventi di manutenzione pianificati nell’ambito del piano di potenziamento e ammodernamento della rete ligure, concordato con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono stati terminati con due giorni di anticipo rispetto al programma iniziale.

Per concentrare i tempi di chiusura della galleria, l’esecuzione dei lavori è stata effettuata con l’impegno di 55 persone tra operai e tecnici che H 24, sette giorni su sette, hanno effettuato i lavori di consolidamento anche con l’impiego di Piattaforme elevatrici, pompe, perforatorI, 2 autobotti e macchine spazzatrici.

Nel fine settimana restano quindi in vigore le chiusure sulla A10: casello di Pra' chiuso in uscita per chi proviene da Genova, casello di Pegli chiuso in uscita per chi proviene da Genova e in entrate verso Ventimiglia, sino all’alba del 3 maggio.