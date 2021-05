Autostrade, chiuse le uscite di Pegli e Pra': mattinata di caos

Si sono prolungate le ispezioni nella galleria Provenzale per la necessità di approfondimenti: il tratto è stato riaperto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta mentre le uscite di Pegli e Pra’ sono chiuse, undici chilometri di coda tra Arenzano e Pegli

Altra mattinata difficile sul nodo autostradale genovese, la situazione più complicata per quello che riguarda il traffico è sulla A10, con ripercussioni anche sulla viabilità cittadina nel ponente. Autostrade ha informato che sulla Genova-Savona nel tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in direzione Savona, a valle delle attività notturne di ispezione nella galleria Provenzale, si è reso necessario procedere con alcuni approfondimenti.

Per consentire i necessari interventi tecnici, questa mattina il tratto è stato riaperto tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Le uscite di Pegli e Pra’ sono chiuse, provenendo da Genova, in alternativa è consigliata l’uscita di Genova Aeroporto. Chiusa anche l’entrata di Pegli, in direzione di Savona e in alternativa viene consigliata l’entrata di Pra’. Le chiusure saranno mantenute fino al termine delle attività di verifica che sono corso nella mattinata di venerdì 7 maggio.

Sulla A10 si sono quindi creati due chilometri di coda tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli e sono soprattutto segnalati undici chilometri di coda tra Arenzano e Pegli in direzione Genova. Il caos in autostrada ha avuto anche ripercussioni sulla viabilità ordinaria nel ponente genovese. Rimanendo sulla A10, causa lavori, Autostrade segnala anche due chilometri di coda tra Varazze e Celle e tre tra Masone e il bivio A26/A10.

Per il resto un chilometro di coda tra Nervi e Recco e uno tra Recco e Rapallo sulla A12, sempre per lavori.