Autostrade: riapre la Monte Galletto, ma scattano altre chiusure

Dopo due settimane di stop, mercoledì 27 agosto riapre la galleria Monte Galletto, sulla A7, che aveva portato alla chiusura del tratto tra lo svincolo con la A12 e Bolzaneto e tra Bolzaneto e il bivio con la A10. La riapertura darà sicuramente respiro alla circolazione autostradale, ma i cantieri non sono finiti.

Nel mese di agosto, infatti, l’unico cantiere aperto è stato proprio quello della Monte Galletto: una scelta obbligata per far fronte a esodo e controesodo ed evitare di impattare troppo sulla circolazione in un periodo di grande afflusso turistico. A partire da mercoledì, però, nuovi cantieri porteranno a nuove chiusure con conseguenti modifiche al traffico.

Autostrada A10 chiusure

Si parte con la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in orario notturno - dalle 21 alle 6 - dalla serata di martedì 25 agosto alla mattina di venerdì 28, con entrata consigliata a Genova Pra’ per chi viaggia verso Ventimiglia. Chiuso anche il tratto tra Arenzano e Voltri dalle 22 di mercoledì 26 agosto alle 6 di giovedì 27 agosto.

Autostrada A12 chiusure

Sulla A12 la prima chiusura scatta alle 22 di martedì 25 agosto tra Genova Est e l’allacciamento con la A12: riapertura alle 6 di mercoledì.

Nei giorni successivi, chiuso il tratto Recco - Nervi dalle 22 alle 6, da mercoledì 26 agosto a sabato 29 agosto.

Chiuso anche il tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina dalle 22 di mercoledì 26 agosto alle 6 di giovedì 27 agosto.

Autostrada A26 chiusure

Sulla A26, chiuso il tratto tra Voltri e Masone dalla mezzanotte alle 4 della notte tra martedì e mercoledì per un trasporto eccezionale, poi tocca al bivio tra Voltri e A10 dalle 23 di mercoledì 26 alle 5 di giovedì 27 agosto.

Chiuso inoltre il tratto Masone Voltri tra la mezzanotte e le 4 del 27 agosto, e di nuovo tra le 2 e le 6 del 29 agosto e tra mezzanotte e le 4 del 30 agosto, tutto per il passaggio di trasporti eccezionali.