Aspi chiede al sindaco di Arenzano di rimandare il Carnevale per non chiudere l'Aurelia

Un fulmine a ciel sereno per chi aspettava il Carnevale dei Ragazzi di Arenzano, manifestazione che da sempre richiama grandi e piccini da Genova e Savona e anche da basso Piemonte e Lombardia: per il via libera alla manifestazione - che dovrebbe tenersi domenica 12 febbraio - si attende la decisione della Prefettura, dopo che Autostrade ha chiesto al comune rivierasco il rinvio della tradizionale sfilata dei carri.

Tutto ruota intorno alla chiusura della via Aurelia, necessaria per far passare i carri realizzati dai volontari nei mesi scorsi: considerate le notevoli criticità degli scorsi fine settimana dovute al cantiere in autostrada proprio all'altezza di Arenzano, Aspi ieri ha chiesto al sindaco di rinviare la manifestazione, tenuto conto che sarà l'ultimo fine settimana di disagi in A10. Poi, nei prossimi weekend, la A10 in prossimità del casello sarà aperta a due corsie senza cambio di carreggiata, dunque riducendo molto l'effetto "imbuto".

La risposta del primo cittadino Francesco Silvestrini però è stata un secco niet: "Considerato che la manifestazione è fissata da tempo, ha ottenuto tutte le autorizzazioni da parte di Prefettura e Anas ed è stata pubblicizzata anche con proiezioni sul palazzo della Regione, ritengo che la richiesta sia quantomeno estremamente tardiva. Molte persone sono state coinvolte nell'organizzazione, molte si sono organizzate per assistere alla manifestazione. La chiusura temporanea dell'Aurelia sarebbe inoltre per sole due ore, dalle 14.30 alle 16.30. Autostrade si è rivolta alla Prefettura, che dovrà decidere in merito". Ma come mai la richiesta arriva solo ora? Dalla stessa Aspi fanno sapere che il tema è stato posto in considerazione di una novità, ovvero che questa sarà l'ultima domenica di disagi all'altezza di Arenzano, e l'azienda ha pensato di suggerire al Comune "senza voler imporre nulla, di spostare il Carnevale di una domenica (il 19, ndr). Stamattina sarà il tavolo con il Prefetto a prendere una decisione nel rispetto massimo di tutti".

Resta in ogni caso "una sensazione di fortissimo disagio - conclude Silvestrini - pensando all'influenza delle scelte di Autostrade sulla vita di tutti noi e al fatto che, magicamente, per il prossimo weekend, si rendono conto dei disagi alla viabilità ordinaria degli ultimi anni, con i conseguenti rischi". In tempi recenti, anche il sindaco della vicina Cogoleto, Paolo Bruzzone, si è mosso per chiedere ad Aspi di accelerare i lavori del cantiere di Arenzano, che verranno conclusi in anticipo il 25 febbraio, riducendo in particolare l'impatto nei fine settimana. Anche perché le lunghe code dei rientri in A10, soffocate dall'"imbuto" all'altezza di Arenzano, provocano un intasamento generale anche sulla viabilità ordinaria.

Il sindaco ha parlato con la Prefettura: "Approfondirà la questione prima di prendere una decisione, e sono certo che valuterà in totale indipendenza le varie ragioni di opportunità, al di là delle considerazioni sul rinvio di un evento in un periodo di grande criticità viaria".

Si aspettano ora notizie dal comitato operativo per la viabilità provinciale che si svolgerà in tarda mattinata, con il Prefetto, il sindaco Silvestrini e Autostrade.