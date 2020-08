Autostrade, domenica di controesodo: la situazione del traffico

Domenica di contro esodo in Liguria, con particolare attenzione al traffico per i rientri dalle vacanze.

Già nella mattina di domenica qualche rallentamento sulla A7 in direzione Milano, con code tra Bolzaneto e Busalla e tra Isola del Cantone e Vignole Borbera causa cantieri.

Sulla A10 coda più lunga, 5 chilometri intorno alle 16, tra Arenzano e il bivio con la A26 in direzione Genova, dopo un incidente che non ha causato feriti ma rallentato il traffico per diverse ore. Vento forte, inoltre, tra Serravalle Scrivia e Busalla.

A partire dal pomeriggio di domenica, dunque, anche i vacanzieri che non hanno rinunciato alle ultime ore di mare nonostante il tempo si rimettono in viaggio per tornare a casa.