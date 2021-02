Lavori in autostrada, code e disagi sul nodo genovese

Code e rallentamenti sul nodo autostrdale genovese nella mattinata di mercoledì 17 febbraio 2021, come di consueto nelle ultime settimane anche a causa dei cantieri e delle chiusure programmate come quella sull'allacciamento tra la A7 e la A12 per i lavori di messa in sicurezza della galleria Monte Galletto.

Situazione quindi complicata sulla A10 dove Autostrade segnala 5 chilometri di coda intorno alle 8.30 tra Arenzano e il Bivio A10/A26 Trafori per lavori e un chilometro di coda tra Genova Pra' e il Bivio A10/A26 Trafori per lavori. Tre invece i chilometri di coda segnalati tra Ovada e Masone sulla A26 in direzione Voltri.

Sulla A12 i cantieri hanno creato un chilometro di coda tra Genova Est e il bivio A12/A7 e un altro chilometro tra Genova Nervi e Genova Est Infine sulla A7 si sono creati rallentamenti per due chilometri tra Busalla e il Bivio A7/A12.