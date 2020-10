Incidenti, pioggia e cantieri: lunghe code in autostrada (e in città)

Mattinata complessa sul nodo autostradale ligure, complici i cantieri e il maltempo. Code e rallentamenti si sono registrati sin dalle prime ore della mattina, e sono stati molti gli automobilisti che si sono ritrovati bloccati in auto mentre si muovevano verso il luogo di lavoro.

Sulla A26, in particolare, code tra il casello di Voltri e Masone in direzione Gravellona Toce per lavori, con 3 km di incolonnamenti già a partire da poco prima delle 8. Sempre sulla A26, nella notte si è verificato un grave incidente con due vittime a causa dell’investimento di due cinghiali nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A4 e Ghemme, in direzione Gravellona Toce.

Sulla A7, coda di 1 km poco prima delle nove tra i caselli di Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori, una situazione resa più complessa dalla pioggia che sta martellando il tratto compreso tra Sampierdarena e Serravalle.

Sulla A10, code tra Pra’ e il bivio con la A7 in direzione Genova per traffico intenso. Sulla A12, code tra il casello di Est e il bivio con la A7 in direzione Genova, e pioggia intensa tra i caselli di Est e Sestri Levante.

Anche in città la situazione è complessa: complice la pioggia e l’inizio del Salone Nautico, in zona Foce e in corso Europa il traffico è sostenuto e si registrano code e rallentamenti.