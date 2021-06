Autostrade, l'assessore Berrino: «Stop ai cantieri anche al lunedì»

La proposta dell'assessore regionale ai Trasporti e al Turismo per andare incontro a chi arriva in Liguria per fine settimana lunghi. Chiesta anche la rimozione del limite di capienza per i treni

Stop ai cantieri in autostrada anche al lunedì: la richiesta arriva dall’assessore regionale ai Traporti e al Turismo, Gianni Berrino, a margine della presentazione di "Liguria in Treno", la guida realizzata da Trenitalia e Giunti Editore.

Berrino è tornato sull’ormai tristemente nota questione dei cantieri e delle code interminabili in autostrada, sottolineando che «una media di 60 km all’ora per venire da Sanremo a Genova in autostrada non è tollerabile, e lunedì dev'essere assolutamente ricompreso nel weekend perché è il momento in cui i turisti, quelli che possono permettersi un weekend un po' più lungo, tornano nelle grandi città e si sommano al traffico dei mezzi pesanti che è sostenuto perché ricominciano gli scambi».

«Dal turismo la Liguria trae oltre che l'immagine gran parte della sua economia estiva, e questo non può essere fermato da cantieri», ha detto Berrino, che ha anche chiesto che venga tolto il limite di capienza ai treni. Nelle giornata di sabato e di domenica in particolare si sono infatti registrati diversi disagi soprattutto sui regionali per l’affollamento verso e dalle riviere.

«Continuo a dire che è incomprensibile avere la limitazione della capienza dei treni, che sia al 50% o all'80%», ha sottolineato Berrino - Negli altri paesi non è così, e penso che un segnale di ritorno alla normalità possa essere anche quello di togliere il limite di capienza, che è un parametro difficile da calcolare, ma che, soprattutto, rende complesso programmare i trasporti».