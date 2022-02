Domenica da incubo in autostrada: nove km di coda sulla A7 e sette sulla A26

Domenica da incubo per chi viaggia in autostrada in Liguria. Nel pomeriggio del 6 febbraio sono segnalate lunghe code in particolare su A26 e A7, decisivi cantieri e lavori.

Intorno alle 17:30 sono infatti segnalati nove chilometri di coda sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano, uno invece tra Busalla e Ronco Scrivia. Code anche in direzione Genova tra il bivio A7/A12 Genova-Livorno e il bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

Grossi disagi anche sulla A26, sono infatti sette i chilometri di coda (per chi viaggia verso nord) tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

Rallentamenti anche sulla A10 tra Arenzano e il bivio per la A26 verso Genova, tre i chilometri di coda tra Savona e Celle Ligure e infine sulla A12 sono segnalate auto incolonnate per un chilometro tra Genova Est e il bivio per la A7 e per due chiloemtri tra Lavagna e Chiavari.