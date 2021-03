Inizio di settimana con code in autostrada: sette chilometri sulla A7

Inizio di settimana con rallentamenti e code sul nodo autostradale genovese con auto incolonnate per qualche chilometro soprattutto tra A12 e A7 a causa dei cantieri.

Sulla A7 Serravalle-Genova sette chilometri di coda in direzione Genova, segnalati intorno alle 8.45 del mattino da Autostrade, tra Busalla e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori mentre sulla A12 sono due i chilometri di coda tra Genova est e il Bivio A12/A7 Milano-Genova, sempre in direzione capoluogo.

Un chilometro di coda segnalato invece, poco dopo le 8.30, tra Genova Pra' e Bivio A10/A26 Trafori per lavori sulla A10 in direzione Ventimiglia e traffico rallentato sulla A26 in direzione Voltri tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. In direzione Gravellona Toce invece un chilometro di coda.

Intorno alle 9 si sono aggiunti altri tre chilometri di coda sulla A10 in direzione Genova tra Pra' e Aeroporto per un incidente.