Maltempo e lavori, code e disagi in autostrada

Mattinata difficile sulla rete autostradale genovese, maltempo e lavori hanno creato code su tutte le arterie, in particolare sulla A10.

Autostrade segnala infatti 6 chilometri di coda in direzione Genova tra Arenzano e Pegli intorno alle 8.30 di mercoledì 10 febbraio 2021, ma non mancano rallentamenti e ingorghi anche sulla A26 con tre chilometri di coda segnalati poco prima delle 8 tra tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova e due in direzione Gravelliona Toce, tre chilometri di coda anche tra Ovada e Masone verso Voltri.

Rallentamenti anche sulla A7: coda tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto per traffico intenso in entrambe le direzioni e infine code anche sulla A12: un chilometro tra Nervi e Genova Est e un chilometro tra Recco e Nervi, in entrambi i casi in direzione Genova.