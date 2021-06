Autostrade, ancora code e disagi: sei chilometri di coda sulla A26, tre sulla A7

Ennesima mattinata di code e disagi in autostrada a causa dei tanti cantieri del nodo genovese. La situazione più complicata, mercoledì 16 giugno 2021, è quella della A26, ma rallentamenti e auto incolonnate vengono segnalate anche tra A12, A7 e A10.

In A26 sono sei i chilometri di coda segnalati poco dopo le 10 del mattino tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce, verso Genova un chilometro di coda invece tra Ovada e Masone e tre tra Masone e il bivio A26/A10.

Soliti rallentamenti causa cantieri anche sulla A12 con un chilometro di coda tra Recco e Nervi in direzione Genova e due verso levante dove si registra un altro chilometro di coda anche tra Rapallo e Chiavari.

Qualche problema anche a ponente con un chilometro di coda, in direzione Ventimiglia, tra Celle Ligure e il bivio A10/Inizio Complanare di Savona (due invece in direzione contraria, verso Genova) e rallentamenti anche tra Genova Pra' e lo svincolo per la A26.

Sulla A7, infine, tre chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Serravalle.