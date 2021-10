Traffico, caos in autostrada: 11 chilometri di coda sulla A26

Mattinata di caos in autostrada con auto incolonnate e code chilometriche. Le situazioni più critiche in A26 per materiali dispersi sulla carreggiata e in A7 per lavori.

Per quello che riguarda l'autostrada A26 sono undici i chilometri di coda segnalati intorno alle 9.30 di venerdì 22 ottobre in direzione nord tra il bivio A26/A10 e Masone. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso, presenti sul luogo dell'evento gli operai e i responsabili della ditta che effettua i lavori e il personale di Autostrade per l Italia, impegnato a segnalare la presenza delle code.

Cinque invece i chilometri di coda sulla A7 tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per lavori, in direzione Genova sono invece segnalati rallentamenti tra Genova Est e il bivio A12/A7 per traffico intenso, ma anche tra l'allacciamento e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Infine sulla A10 due chilometri di coda in direzione ponente tra Celle Ligure e e l'inizio della Complanare di Savona per lavori e rallentamenti tra Pegli e il bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso.