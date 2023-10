Automedica in Vallescrivia, dal primo novembre anche di giorno nei festivi

"Grazie ad un lavoro partito nei mesi scorsi che ha recepito le richieste dei sindaci della vallata e grazie all'attività dei vertici del 118 come Giunta possiamo annunciare che dal 1 novembre 2023 l'Automedica in servizio in Vallescrivia sarà operativa anche il sabato, la domenica e festivi con attività h12 e quindi dalle 8 alle 20.

Il servizio sarà realizzato grazie alla strategica collaborazione con le Pubbliche Assistenze della Valle e porterà ad un potenziamento della risposta emergenziale. Si tratta di uno sforzo dell'amministrazione che si muove verso un territorio dell'entroterra ligure particolarmente bisognoso di questo servizio".



Così l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola , nel corso di un incontro che si è tenuto oggi nel comune di Savignone alla presenza del consigliere regionale Lilli Lauro membro della commissione regionale Sanità e di molti amministratori della vallata, ha annunciato il prolungamento del servizio dell'automedica in Valle Scrivia anche nei fine settimana e nei festivi.