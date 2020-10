Trasporti, il nodo dei bus troppo pieni: verso la capienza massima al 65%

Trasporti e scuole nodi cruciali nella gestione dell'epidemia da coronavirus. E a Genova, città in cui il contagio sale in modo esponenziale, si pensa a scioglierne almeno uno, abbassando la capienza massima degli autobus dall'80% - così come stabilito da dpcm - al 60, massimo 65%.

A confermarlo è il sindaco Marco Bucci, che da qualche giorno insieme con Amt sta monitorando l'afflusso di passeggeri sulle linee più frequentate: «Anche oggi abbiamo ricevuto i dati della giornata di martedì, che sono analoghi - ha spiegato - l'occupazione media è tra il 36 e il 40%, e negli orari di punta arriviamo al massimo al 55%».

Il fronte trasporti e sovraffollamento non preoccupa, insomma, ma «stiamo valutando di portare massima capienza verso il 60, 65% - ha detto il sindaco - perché ci consente di avere un rigore ancora più forte nel rispetto delle norme su autobus e trasporto pubblico. Ora i dati ci dicono che siamo come da previsioni».

Dell'affollamento sui bus tanto si è parlato nei giorni scorsi proprio per le condizioni denunciate da alcuni passeggeri, riprese anche dall'opposizione: in molti hanno condiviso scatti di autobus pieni, in cui le persone, pur tutte con la mascherina, viaggiano braccio a braccio, in alcuni casi anche con i finestrini chiusi (la richiesta è di lasciarli aperti per facilitare il ricambio di aria). Per andare incontro agli studenti, Amt e Comune hanno dedicato una serie di bus proprio a loro sulle principali direttrici, e da lunedì i nuovi mezzi sono entrati in funzione.

