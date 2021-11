Autobus sempre pieno, la segnalazione di una lettrice

La foto, giunta da una nostra lettrice, mostra la situazione del bus 365 la mattina di mercoledì 3 novembre 2021. Ma chi ci ha inviato le foto sostiene sia così tutte le mattine: "I finestrini sono ovviamente chiusi e il bus è sempre pieno - scrive la lettrice - , così non può essere garantito il necessario distanziamento per la pandemia covid. Nei ristoranti serve il green pass, negli autobus che utilizzo quotidianamente non è necessario, ma spesso mi trovo in questa situazione".