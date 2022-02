Le auto usate più vendute nel 2021 in Liguria

Un altro anno è finito ed è tempo di bilanci, anche nel mondo dell’auto. Continua il periodo difficile per il settore che, dopo uno sciagurato 2020, è andato incontro a un 2021 sicuramente migliore rispetto all’anno precedente, ma ancora pessimo in confronto al 2019, ultimo periodo “vero” dell’industria automotive. Nonostante l’anno negativo però, è giusto fare qualche analisi dell’andamento del mercato e stilare la classifica delle vetture più vendute.

Sono stati 3.032.192 i passaggi di proprietà nel 2021, poco più del 37% di questi avvenuti nel Nord Ovest d’Italia. Un noto rivenditore diretto di auto ricondizionate e a noleggio a lungo termine online ha redatto la classifica delle auto preferite dagli italiani nell'Italia nord-occidentale, precisamente in Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Classifica auto usate più vendute in Liguria nel 2021

Fiat Panda Volkswagen Golf Fiat 500 Jeep Renegade Volkswagen Polo.

Classifica auto usate più vendute nel Nord Ovest nel 2021

Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia. La famosissima vettura italiana è al primo posto tra le auto usate più vendute nel 2021 in ben 11 regioni, tre di queste sono nel Nord Ovest. Panda vince in Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta. L'unica regione in cui non trionfa è la Lombardia, dove comunque è sul podio. Qui Fiat 500 conquista il primato e si piazza anche in seconda posizione nella classifica generale di questa zona d'Italia.

La prima vettura straniera della lista è Volkswagen Golf, terza nella generale e sul podio in Liguria e Lombardia. Fuori dalla top three Jeep Renegade, terza in Piemonte. Chiude la top five delle più vendute nel Nord Ovest Lancia Ypsilon, terza in Valle d'Aosta. Degni di nota gli ottimi risultati di Volkswagen Polo tra le auto usate in Liguria, di Mercedes Classe A in Lombardia e di Fiat Punto in Piemonte.

Utilitarie in testa, monovolume meglio dei Suv

Parlando di tipologie di vetture, le più amate dagli italiani nell'Italia del Nord Ovest sono le utilitarie. Questa tipologia è stata scelta nel 2021 da quasi il 35% dei clienti, con punte del 40% in Valle d'Aosta. Al secondo posto i crossover (21,2%), amatissimi in Piemonte con il 24%. Chiudono il podio le berline con il 15,6% di media, vendute un po' ovunque in maniera uniforme.

Fuori dal podio le monovolume (8,3%) che in maniera sorprendente battono le station wagon (7,8%) e i Suv (6,9%) in caduta libera: periodo non facile per le sport utility vehicle, battuti drasticamente dai crossover e ormai fuori moda. Dati risicati per cabrio, coupé, spider e multispazio, che insieme non vanno oltre il 5,5% delle vendite.

Diesel in calo, ibrido sul podio

Per ultimo vediamo le alimentazioni. Il diesel è sempre leader del mercato nella zona nord-occidentale d'Italia, ma perde punti percentuali ovunque. Il gasolio va sotto al 50% delle vendite, arrivando al 48,7% del mercato. Il benzina di conseguenza sale, guadagna terreno e si issa a quota 39%. L'ibrido conquista il podio con il 7% e batte il gpl che perde terreno nonostante gli ottimi risultati in Piemonte. Metano in caduta libera (fonte brumbrum).