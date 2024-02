Il premio "Libro dei Libri" legato a Genova: tutti possono votare online

Arriva "Libro dei Libri", iniziativa all'interno di Genova Capitale del Libro per far conoscere gli autori e le opere più apprezzate legate al territorio e presentate durante l'anno nelle biblioteche genovesi, al Ducale, al museo d'arte orientale Chiossone e al Centro cultura, formazione e attività forensi.

Tutti possono partecipare e votare online a questo link. Sono due i percorsi: sezione Italia, che riguarda i libri presentati in città durante l’anno e sezione Genova, riferita ai volumi del territorio legati specificatamente alla Capitale del Libro.

Si può votare dal 19 febbraio al 12 marzo, per farlo occorre registrarsi sul portale www.mappaletteraria.it nel quale sono inserite le opere letterarie legate alle città italiane, e accedere alla sezione Genova. Decine e decine le opere che partecipano al contest: ce n'è per tutti i gusti, si va dai saggi sui Rolli ai gialli ambientati nella Superba, dalla biografia di Paolo Villaggio a quella dei Trilli, fino ad arrivare ai libri scritti da autori genovesi non necessariamente incentrati sul capoluogo ligure.

Al termine delle votazioni una commissione eleggerà il vincitore di ciascun percorso: coloro che si saranno aggiudicati le sezioni Italia e Genova verranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà il 12 aprile alle 10 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.