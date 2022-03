Autismo e disfunzioni del neurosviluppo, start-up dell'Iit sviluppa nuovo farmaco

Iama Therapeutics, la nuova start-up nata dall'attività di ricerca dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) e attiva nello sviluppo di approcci terapeutici innovativi nel campo delle disfunzioni del neurosviluppo, si propone, nei prossimi 24 mesi, di iniziare le sperimentazioni cliniche di un nuovo potenziale candidato farmaco, chiamato Iama-6, che consentirà di aumentare la qualità della vita delle persone con problematiche legate al neurosviluppo, come le condizioni nello spettro dell'autismo, migliorandone i comportamenti sociali e riducendone i deficit cognitivi.

In particolare la start-up focalizzerà le sperimentazioni sull'inibitore selettivo della proteina Nkcc1 che ha già mostrato promettenti evidenze precliniche nel trattamento dei sintomi legati alla sindrome di down, a condizioni nello spettro dell’autismo, epilessia ed alcune malattie orfane e rare del neurosviluppo. Inoltre, Iama Therapeutics proseguirà il percorso di sviluppo preclinico di altri candidati farmaci per differenti indicazioni terapeutiche in fase di studio e valutazione.

La startup nasce dall'esperienza decennale dei gruppi di ricerca Brain Development and Disease e Molecular Modeling and Drug Discovery, dell'Iit di Genova, guidati rispettivamente da Laura Cancedda e Marco De Vivo. Il lavoro del team, diretto dai due ricercatori e supportato anche da Fondazione Telethon, ha visto i primi risultati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Medicine nel 2015. L'attività di ricerca in seguito è maturata nella scoperta del nuovo candidato farmaco che ha trovato spazio in un'altra importante pubblicazione su Chem nel 2020. Per le sue peculiarità Iama-6 è stato quindi protetto da un brevetto, che vede coinvolti a fianco dell'Iit, anche Fondazione Telethon, Università di Genova e Università di Bologna.