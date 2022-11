Corso Podestà e quegli attraversamenti che non si vedono più

"Quante volte abbiamo già parlato di questo argomento?". Esordisce così il consigliere Francesco De Benedictis, capogruppo di FdI, parlando in Aula Rossa degli attraversamenti pedonali di corso Podestà dove, anche a causa della scarsa illuminazione, il pedone stenta a vedere le strisce, e così anche gli automobilisti.

"Ciclicamente ne riparliamo - continua De Benedictis - perché la situazione delle strisce che poi si cancellano persiste da troppo tempo e sottolineo anche che la visibilità è scarsa. Quali sono le tempistiche del piano comunale degli interventi necessari? Le risorse sono sufficienti per intervenire anche nelle zone escluse dagli interventi previsti nella prima fase?".

L’assessore alla Mobilità Matteo Campora ha risposto: "L’illuminazione attuale risponde ai criteri di legge. Abbiamo sostituito con i led 55mila per ottenere un notevole risparmio sul caro energia. Per il problema degli attraversamenti pedonali, ogni anno viene fornito dai municipi un elenco. Non ricordo di aver letto di corso Podestà e sicuramente provvederemo ad inserirlo. Gli interventi sono attualmente tra i 12 e 13 all’anno e si basano sui finanziamenti a disposizione e il criterio di priorità viene valutato in base agli incidenti e indicazioni che vengono date dai municipi. Tengo a precisare che spesso gli attraversamenti pedonali sono pericolosi perché gli automobilisti non rispettano il Codice della Strada. Molto criticata, ma secondo me corretta, è stata la campagna della polizia locale dello scorso anno volta a sensibilizzare i guidatori sanzionando chi non rallentava in prossimità di un attraversamento, questo per diminuire la crescita di comportamenti irresponsabili".

"Aver cambiato l'illuminazione con i led non vuol dire aver aumentato la sicurezza, basta andare in giro la sera per capire qual è la situazione. Se questi attraversamenti fossero ripitturati ogni tanto, magari gli automobilisti vedendo in lontananza le luci e le strisce visibili rallenterebbero. Bene i 12-13 interventi all'anno ma agiamo quanto prima sui punti più critici" ha replicato De Benedictis.