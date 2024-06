La Nasa intitola un asteroide ad Annalisa, la cantante ligure tra le stelle

La Nasa ha intitolato un asteroide ad Annalisa, la popolare cantante ligure che all'ultima edizione del Festival di Sanremo ha conquistato il terzo posto con il brano 'sinceramente'. Sul database astronomico ufficiale sui piccoli corpi del sistema solare, gestito dal Jet Propulsion Laboratory e dalla Nasa, è infatti comparso proprio il suo nome (e cognome), abbinato a una breve biografia. Si tratta dell'asteroide '20014 Annalisa', scoperto nel 1991 dall'astronomo statunitense Henry E. Holt, scomparso nel 2019, a cui il Minor Planet Center accredita la scoperta di 690 asteroidi tra il 1989 e il 1993, in parte in collaborazione con altri colleghi come Jeffery Brown, David Levy, Carolyn Shoemaker e Norman Thomas. Anche a lui è dedicato un asteroide, si il '4435 Holt'.

"Laureata in fisica, ha lasciato il segno con la musica"

Sul sito della Nasa si legge: "Annalisa Scarrone (nata nel 1985) è una cantante e cantautrice italiana. È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino".

'20014 Annalisa': asteroide della fascia principale

'20014 Annalisa' è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1991, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,599288 UA e da un'eccentricità di 0,241238, inclinata di 12,283994° rispetto all'eclittica. Ha un diametro di 4,441 km.

