Aster assume giardinieri: l'annuncio con Blanco che distrugge le rose di Sanremo

"Cerchiamo nuovi giardinieri. Il bando è aperto a tutti (Blanco escluso)": così recita la nuova pubblicità social di Aster, che ha sponsorizzato in questo modo le assunzioni di personale addetto al verde, con una foto del giovane cantante mentre devasta le rose sul palco del Festival di Sanremo. "No drama" continua Aster su Instagram, che fa sapere di essere anche alla ricerca di operai per il settore strade e impianti.

Non è l'unico spot della municipalizzata a tema Sanremo: c'è anche l'annuncio in cui cerca apprendisti e la foto di Al Bano mentre fa le flessioni sul palco dell'Ariston. "Cerchiamo apprendisti, per i dettagli sulle prove di ammissione (che non includono i planks!) visita il nostro sito".

Da una partecipata all'altra, ma sempre a Genova, era stata Amiu, l'azienda pubblica per il ciclo metropolitano dei rifiuti, a ricordare su Facebook l'importanza di fare la raccolta differenziata con una doppia immagine a tema Sanremo: ancora un frame dell'ira di Blanco corredata dalla scritta "I fiori vanno nell'organico" e un meme della stola indossata da Chiara Ferragni con il messaggio "Fai la differenziata".