Terremoto Turchia, Assomusica dona 50mila euro: "Progetto avviato con Vincenzo Spera"

Porta il nome dell'ex presidente Vincenzo Spera - deceduto a marzo dopo essere stato investito mentre attraversava la strada - l'iniziativa benefica di Assomusica, che ha donato 50mila euro a Unhcr per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto del 6 febbraio scorso in Turchia e Siria. Nei due Paesi, i terremoti hanno provocato distruzioni di grave entità in un’area abitata da oltre 23 milioni di persone. I fondi donati da Assomusica saranno utilizzati da Unhcr per continuare a portare aiuti e beni essenziali.

"Si tratta di un’importante iniziativa avviata insieme al compianto presidente Vincenzo Spera - spiega il presidente vicario Paolo De Biasi - e ci inorgoglisce essere riusciti a realizzarla. Assomusica ha sempre dimostrato una particolare sensibilità nel sostenere progetti umanitari". Tra gli altri progetti, l'associazione ha infatti contribuito a sostenere l'iniziativa organizzata a seguito del terremoto in Emilia Romagna, la cui raccolta fondi è stata destinata alla ricostruzione, in tempi rapidissimi, di parte dell’ospedale di Mirandola. "Di fronte a questo drammatico evento che ha colpito le popolazioni di Siria e Turchia - continua De Biasi - non potevamo restare insensibili e abbiamo ritenuto doveroso renderci parte attiva, sostenendo concretamente l’azione di Unhcr, che nell’immediatezza sta intervenendo per fronteggiare le prime necessità. Inoltre auspichiamo che ci siano future occasioni di collaborazione con Unhcr per il proseguo degli interventi sui territori colpiti, rivolti specificatamente a progetti dedicati all’infanzia".

"Esprimiamo il nostro più caloroso ringraziamento ad Assomusica per il suo importante sostegno - dichiara Laura Iucci, Direttrice della raccolta fondi di Unhcr Italia -. I terremoti hanno provocato decine di migliaia di vittime e la distruzione di case e infrastrutture in tutta la regione. In molte aree lo scenario purtroppo è apocalittico e in questa fase drammatica è decisiva la disponibilità di risorse sempre maggiori in modo da poter garantire più aiuti umanitari. Per questa ragione, i contributi di Assomusica e di tanti altri partner del settore privato che ci hanno sostenuto sono per noi ancora più preziosi".

In Turchia, i terremoti hanno colpito una regione di 15 milioni di persone. Tra quelle coinvolte nel disastro ci sono migliaia di rifugiati siriani oltre alle comunità che li hanno generosamente ospitati per quasi 12 anni. In Siria, le famiglie già sfollate dalle loro case a causa della lunga crisi del Paese, hanno di nuovo perso tutto. Circa 8,8 milioni di persone vivono nelle aree più colpite dal terremoto, già prima del sisma 15,3 milioni di persone necessitavano di assistenza umanitaria. Lo staff di Unhcr, già presente in Siria e Turchia, da subito si è mobilitato per fornire assistenza distribuendo aiuti tra cui decine di migliaia di tende, indumenti invernali, coperte termiche, kit igienici, materassi, sacchi a pelo e altri beni salva vita. L’Unhcr e i suoi partner umanitari continuano a intensificare gli aiuti nei due Paesi, operazioni che richiedono con urgenza maggiore supporto a livello internazionale.