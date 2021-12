Associazioni ambientaliste contro parcheggi gratis per shopping natalizio: "Chiudere il centro alle auto"

"Per agevolare il più possibile gli spostamenti in sicurezza dei genovesi e per dare un segnale concreto di supporto al commercio locale, la sosta nelle zone Blu Area, Isole Azzurre, gestite da Genova Parcheggi, sarà gratuita dal prossimo fine settimana e per tutti iweekend di dicembre, prima delle festività natalizie". Così Tursi aveva annunciato, lo scorso 3 dicembre, la gratuità dei posteggi per favorire lo shopping natalizio, ma la notizia non è stata ben accolta dalle associazioni ambientaliste che hanno co-firmato una lettera indirizzata al Comune e alla cittadinanza.

"Vorremmo sapere cosa c'è di 'sicuro' per i genovesi se si rendono gratuiti i posteggi. Vorremmo sapere quale giovamento avrà la cittadinanza paralizzando la città'. L'attacco della Genova green è diretto e non risparmia critiche nemmeno sulla situazione dei negozi di vicinato: "Vorremmo capire come si supporta il commercio locale, quando è stato dimostrato da studi accademici che lo shopping su strade, dove è stato rimosso il traffico veicolare, registra un incremento". I cittadini 'sostenibili' chiedono anche di sapere "come misurare il successo dell'anno scorso se non lo si confronta con una nuova azione sperimentale: chiudere il centro alle auto, rendere gratuite le principali traiettorie di trasporto pubblico come i treni urbani".

Se da una parte le associazioni hanno espresso soddisfazione sulla gratuità di ascensori e metro in alcune fasce orarie, dall'altra - sul parcheggio gratis sotto Natale - tirano su gli scudi, anzi impugnano le lance: "Non si è imparato niente. Il piede in due scarpe non funziona né per il piede, né per le scarpe. La mobilità sostenibile diventa efficace se la mobilità insostenibile non viene continuamente incentivata. Un autobus gratuito non avrà mai efficienza e velocità se rimane impantanato nel traffico privato perché lo avete incoraggiato con i parcheggi gratis. La sicurezza dei genovesi in bicicletta e a piedi sarà messa a rischio dall'affollamento di macchine e moto, come i dati dimostrano da anni".

La lettera è stata firmata da: Cittadini sostenibili, #genovacic/abile Fiab Genova, t-Riciclo bimbi a basso impatto Massa critica, Genova associazione comitato Acquasolam, Circolo arei Aps Osservatorio Raffaelli 1883, Famiglie senz'auto, Gruppo FB Monopattini elettrici Genova, a.ma Associazione abitanti Maddalena, Ecoistituto RE-GE, Rinascimento Genova, Circolo Nuova ecologia di Legambiente, Associazione L 'altra Liguria.