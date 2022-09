Lavoro, al via l'assistenza gratis per scrivere il curriculum: come funziona

Un nuovo servizio di assistenza, gratuita, per tutti coloro che hanno un curriculum da aggiornare o da scrivere per la prima volta, con un occhio di riguardo nei confronti dei giovani che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavoro. È questo l'ultimo progetto creato dall’assessorato al Lavoro e allo Sviluppo economico, realizzato attraverso il Job Centre, società in house del Comune di Genova accreditata per i servizi al lavoro e all’impresa.

"L'obiettivo – spiega l’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia – è venire incontro concretamente alle esigenze di chi è in cerca di un lavoro, pensiamo a un giovane alla prima esperienza, ma anche di chi vuole cambiare posto di lavoro o, rimasto disoccupato, è alla ricerca, magari dopo aver seguito corsi di formazione che possono aver allargato le proprie competenze. Avere un curriculum convincente, aggiornato e calibrato sulle competenze che più interessano al mercato del lavoro, nel formato richiesto dalle aziende, è fondamentale per matchare domanda e offerta".

Come funziona

La consulenza avviene con un appuntamento individuale con un consigliere di orientamento certificato da Regione Liguria. La consulenza consiste in un ampio ventaglio di esigenze: la revisione del cv per metterlo a punto per una specifica candidatura, scrivere da zero o dare una nuova forma al cv usando, a seconda delle esigenze, i formati smart o europass.

Ma a disposizione c'è anche la preparazione di un videocurriculum, il confronto con il consigliere sulla scelta della foto, la preparazione di una lettera di accompagnamento e per il colloquio. Spazio alla consulenza per l’utilizzo delle piattaforme sociale e Linkedin. Per i professionisti, come lavorare al proprio portfolio o cv di lavoratore indipendente.

Per prenotare un appuntamento occorre scrivere a: orientarsi@job-centre-srl.it.

È possibile prenotarsi direttamente a questo link.