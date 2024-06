"Fermate i fumi delle navi in porto": venerdì l'assemblea pubblica

È stata convocata per domani, venerdì 14 giugno alle 17 all'Anpi di via Digione 50 r, un'assemblea pubblica per parlare del problema dell'inquinamento da fumi delle navi nel porto di Genova e delle ricadute nel quartiere di San Teodoro.

L'appuntamento è organizzato dalla rete delle associazioni di San Teodoro.

I comitati fanno riferimento al consiglio comunale dello scorso 21 maggio, quando l'assemblea aveva respinto le mozioni delle opposizioni che, raccogliendo le richieste dei cittadini, chiedevano di obbligare le navi a usare un combustibile con tenore di zolfo non superiore a 0,1% durante le manovre e lo stazionamento in porto.

Due giorni dopo, sempre le associazioni hanno consegnato a Comune e Regione la petizione sottoscritta da 2.700 cittadini in cui si chiedono provvedimenti contro l'inquinamento da fumi delle navi.

"Attendiamo interventi urgenti - dicono i membri della rete delle associazioni - non possiamo accettare che alla salute dei lavoratori e degli abitanti di San Teodoro siano anteposti gli interessi di potenti soggetti imprenditoriali che le istituzioni non sono in grado di richiamare alle proprie responsabilità".