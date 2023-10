Assemblea Anci al via domani al Waterfront di Levante: l'inaugurazione con Mattarella

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare domani, martedì 24 ottobre, l'assemblea nazionale Anci ospitata per quest'anno a Genova e per cui sono attese circa seimila presenze giornaliere tra sindaci, amministratori locali ed espositori. L'avvio dei lavori si apre con la cerimonia ufficiale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e con la partecipazione dei principali esponenti del governo (16 ministri), oltre a rappresentanti del mondo industriale, economico, finanziario, sindacale e sociale. Appuntamento alle 17,30 nel padiglione blu del Waterfront di Levante.

Ma gli eventi per questa edizione dell'assemblea nazionale - che ha come slogan "Tre colori sul cuore: i sindaci uniscono l'Italia" - inizieranno già domattina: alle 10, nella sala Maestrale, si terrà l'incontro "Mutuo soccorso fra Comuni in emergenza - Colonna Mobile Enti Locali" a cui parteciperà anche l’assessore alla Protezione civile del Comune di Genova Sergio Gambino. Alle 10.30, nella sala Scirocco, il vicesindaco e assessore con delega al Pnrr del Comune di Genova Pietro Piciocchi aprirà i lavori dell’evento “Pnrr: fondo edifici di culto e ruolo dei Comuni”. Alle 12, nella sala San Giorgio, l’evento "Lgnet come funziona il sistema Fami" per l’integrazione dei cittadini stranieri e modello virtuoso di governance multilivello, a cui parteciperà l’assessore alle politiche sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso.

Mercoledì alle 12.30 appuntamento allo stand Anci Liguria gli Awards Aces Europe: dalle capitali ai piccoli Comuni-Conseguimento dei titoli e ricadute economiche" con la partecipazione, tra gli altri, dell’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. Alle 14.30 il workshop su Intelligenza artificiale e cybersecurity nelle città nella sala Tramontana alla cui tavola rotonda parteciperà anche il consigliere delegato all’Innovazione del Comune di Genova Laura Gaggero.

L’assemblea nazionale Anci sarà anche l’occasione per fare conoscere Genova ai sindaci delle altre città. Mercoledì 25 ottobre, alle 19.30, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il presidente del Consiglio comunale di Genova Carmelo Cassibba incontrerà i presidenti dei Consigli comunali delle città capoluogo di regione e provincia. L'evento ha lo scopo di creare un Coordinamento per instaurare un dialogo continuativo tra i rappresentanti dei Comuni italiani al fine di promuovere una cooperazione più stretta e uno scambio di idee concreto.

Giovedì 25, tra gli eventi in programma, alle 10, nella sala Maestrale del Padiglione Blu, il Comune di Genova riceverà il riconoscimento Urbes Awards 2023 per città del benessere e della salute.

“Siamo orgogliosi che la nostra città sia stata scelta come sede dell’assemblea di Anci, in particolare in un anno che rappresenta un grande traguardo: la 40esima edizione - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci che domani porterà il saluto istituzionale all’inaugurazione anche come presidente Anci Liguria -. Un evento di rilievo nazionale che si svolgerà nella splendida cornice del Waterfront di Levante e che per due giorni posizionerà Genova come capitale di Italia. Abbiamo lavorato per dare a tutti i sindaci del nostro Paese la possibilità di vivere una grande Assemblea, di visitare il territorio e apprezzarne le innumerevoli bellezze. Una grande opportunità di confronto tra realtà che per quanto diverse hanno il dovere di muoversi nella stessa direzione. Due giorni di scambi e networking per parlare di futuro, imparare gli uni dagli altri e fare rete, perché è solo collaborando che possiamo raggiungere grandi traguardi".