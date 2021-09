L'Asl4 chiavarese cerca urgentemente medici

I professionisti possono far pervenire all'Asl4 manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12 di martedì 28 settembre 2021

L'Asl4 chiavarese intende urgentemente verificare la disponibilità di medici specializzati/specializzandi in varie discipline, con particolare riferimento a quelle individuate nel programma regionale Restart sanità, con cui instaurare un rapporto di

consulenza non subordinato da realizzare, con riferimento alle prestazioni richieste, in forma di prestazione d'opera, da perfezionarsi in occasione del conferimento dei singoli incarichi.

La ricerca rientra nel contesto delle azioni finalizzate all'attuazione del Programma regionale Restart Sanità di cui alla DGR n. 717 del 6/8/2021, che a fronte dell'impatto sul sistema sanitario regionale della pandemia causata da SarsCoV2, con ripercussioni sull'offerta sanitaria, sull'organizzazione di sistema e sui percorsi clinicoorganizzativi, ha sottolineato la necessità di recupero della mobilità passiva, di garanzia di produzione della domanda socio-sanitaria e di recupero della perdita di produzione 2020, individuando le aree prioritarie di intervento e di risposta al fabbisogno sanitario 2021/2022 (ortopedia, area cardiovascolare, oncologia, urologia e ginecologia, otorinolaringoiatria, oculistica ambulatoriale, neuroriabilitazione, specialistica ambulatoriale).

I professionisti possono far pervenire all'Asl4, all'indirizzo mail protocollo.generale@pec.asl4.liguria.it, manifestazione di interesse, entro e non oltre le ore 12 di martedì 28 settembre 2021.

Le manifestazioni di interesse pervenute a far data dal presente avviso fino alla scadenza indicata potranno essere prese in considerazione per attivare gli incarichi di cui sopra, secondo le necessità man mano rilevate dall'Asl, anche prima della scadenza medesima.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato dettagliato CV nonché il Dgue (scaricabile qui), debitamente compilato nelle parti II, III e VI e corredato di copia di documento d'identità valido del sottoscrittore, unitamente a una dichiarazione di essere in possesso, comunque, dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nel testo attualmente vigente.

Tutta la documentazione, in alternativa alla firma tradizionale corredata da documento d'identità, può essere sottoscritta digitalmente. I curricula pervenuti saranno oggetto di valutazione per quanto di rispettiva competenza da parte della Direzione Sanitaria e della Direzione Sociosanitaria.

Il presente avviso e la presentazione di manifestazioni di interesse non sono vincolanti per l'Asl nel senso di dover necessariamente avviare e/o portare a conclusione procedure d'acquisto conseguenti a quanto sopra. Per quanto non previsto nel presente avviso si fa infine riferimento e rinvio alla vigente normativa regolante la materia in quanto applicabile.