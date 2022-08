Asl 4 rafforza l'organico: stabilizzati 44 operatori sanitari

Asl 4 rafforza il suo organico e stabilizza 44 Operatori Sanitari, assunti durante il triennio 2020-2022 segnato dall’emergenza pandemica. Si tratta, nel dettaglio, di 23 Oss, 16 infermieri, un medico oculista, un dirigente amministrativo, uno psicologo e due tecnici della prevenzione. Dei 16 infermieri, 8 sono in forze alla Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso, uno alla Psichiatria, uno alla Pediatria dell’ospedale di Lavagna; uno all’area Buffer Covid e uno alle Cure intermedie dell’ospedale di Sestri Levante; uno alle Cure palliative del polo di Chiavari; uno alla Medicina interna dell’ospedale di Rapallo; uno al Distretto sociosanitario15 di Chiavari.

I 23 Oss sono invece in forze alle seguenti strutture: cinque alla Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso, due all’Osservazione breve intensiva, uno alla Traumatologia d’urgenza, due alla Chirurgia generale, uno alla Neurologia, uno all’Ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Lavagna;

tre all’area Buffer Covid, due alle Cure intermedie dell’ospedale di Sestri Levante; tre alla Rsa, uno al Medico competente del polo di Chiavari; due alla Medicina interna dell’ospedale di Rapallo.

"La stabilizzazione di questi lavoratori della Asl4 - dichiara presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità, Giovanni Toti - è un importante passo avanti per rafforzare i servizi sanitari e continuare con il recupero delle liste di attesa, dopo oltre due anni di emergenza pandemica. Il potenziamento della risposta ai bisogni di salute dei cittadini passa certamente attraverso le risorse del Pnrr, di cui oltre 30 milioni di euro sono destinati a questa azienda per l'acquisto di nuovi macchinari, l'ammodernamento delle strutture, gli interventi di adeguamento antisismico, la digitalizzazione del Dea di Lavagna e per il rafforzamento della risposta territoriale. Ma non dobbiamo mai dimenticare che per realizzare tutto questo il primo, indispensabile investimento è sulle persone".



I 44 contratti a tempo indeterminato sono stati siglati nell’ambito del percorso voluto e coordinato da Regione Liguria in virtù delle facoltà concesse dalla Legge di bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, e concretizzato con la delibera di Asl 4 del 12 luglio scorso, al fine di consolidare in modo strutturale i servizi sanitari, recuperare le liste di attesa, valorizzare le professionalità acquisite durante l’emergenza covid.

Le stabilizzazioni sono avvenute a seguito all’avviso di ricognizione pubblicato dall’Azienda sanitaria che invitava chi ne avesse avuto interesse e diritto a presentare la relativa istanza. È seguita poi la verifica dei requisiti richiesti ai candidati (in particolare aver maturato almeno 18 mesi di servizio in un ente del servizio sanitario nazionale, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022) e infine la stipula dei contratti.



"Annunciamo con piacere la stabilizzazione di 44 Operatori che collaborano con noi da tempo e che con noi hanno affrontato il periodo più complesso e impegnativo degli ultimi tempi - conclude il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia -. Essere riusciti a offrire loro un contratto a tempo indeterminato fa sì che il percorso professionale e umano comune prosegua: Operatori e azienda insieme".