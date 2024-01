Salute, 500 alunni a lezione di corretti stili di vita con gli esperti di Asl 3

È incentrato sui corretti stili di vita il progetto "Asl 3 incontra la scuola", a cura del nuovo dipartimento Asl 3 dedicato alla promozione dei corretti stili di vita, diretto da Gianni Testino. Sui "banchi" arrivano così temi delicati e importanti spiegati dagli esperti, come i pericoli dell'alimentazione non equlibrata, dell'uso di alcol e droghe, della carenza di movimento e sonno ma anche dell'uso improprio dei social, del bullismo e cyberbullismo.

Il ciclo di incontri, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, prenderà il via lunedì 29 gennaio e prevede da questo mese a maggio cinque appuntamenti con gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e un incontro con genitori e insegnanti. A ospitare l’evento la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale a Genova dalle 8.45 alle ore 12, con la partecipazione di associazioni, esperti e testimonial.

L'obiettivo degli incontri è affrontare con un linguaggio divulgativo il tema della prevenzione con approfondimenti su alimentazione non equilibrata, uso di alcolici e sostanze stupefacenti, carenza di movimento e di sonno, uso improprio dei social e incapacità di discriminare fra ciò che è vero e ciò che è falso, bullismo e cyberbullismo, incidentalità e aggressività. Questi temi verranno affrontati con un linguaggio semplice ma fondato rigorosamente sull'evidenza scientifica dai responsabili scientifici del progetto, Gianni Testino e Patrizia Balbinot, e non solo.

“L’iniziativa - spiega Gianni Testino, direttore del Dipartimento Corretti Stili di vita e Programmi di Comunità Asl 3 - è l’evoluzione di un percorso culturale che proviene dall’esperienza locale e da ciò che è stato realizzato in sede internazionale. Nelle esperienze precedenti abbiamo già incontrato 23.800 ragazzi tra i 9 e 17 anni, con il coinvolgimento di oltre 1.400 insegnanti. Nel 2023 il progetto si è evoluto con un ulteriore tassello che ha previsto la nomina di 26 baby-addetti ai corretti stili di vita, bambini di 8-9 anni dell’istituto comprensivo di Teglia che praticano con i loro coetanei la peer education attraverso momenti informativi a scuola".

L'esigenza nasce dalle statistiche attuali che fanno comprendere come sia urgente agire per sensibilizzare i giovanissimi: "Per fare un esempio - continua Testino - dai dati del dipartimento emerge che complessivamente il 63,4%, stiamo parlando di 1695 su 2672 giovani tra i 12 e i 17 anni, usa i social media per più di due ore al giorno e che il 35.6% dei casi, cioè 951 su 2672, non dorme sufficientemente. I danni immediati connessi a scorretti stili di vita sono legati all’induzione di infiammazione cerebrale che riduce progressivamente la performance psicofisica con comparsa di ansia, stress, sbalzi d’umore, irritabilità, disattenzione e minore rendimento scolastico. Inoltre si assiste a un’alterazione di alcuni neuropeptidi che disturbano il senso di sazietà con aumento dell’appetito e conseguente sindrome metabolica/sovrappeso o obesità. A distanza possono insorgere patologie cardio-vascolari, psichiatriche e tumorali".