Asef sbarca su Facebook e Instagram: "Riverseremo il nostro stile anche sui social network"

Asef, l’azienda partecipata del Comune di Genova, sbarca su Facebook e Instagram. Si moltiplicano dunque i canali di comunicazione aziendali della società, nata nel 2001 dall’esperienza quasi centenaria dell’azienda dei trasporti funebri del Comune di Genova (Atf, attiva dal 1909).

I social verranno aggiornati con informazioni di servizio e anche con post creati per veicolare le iniziative culturali, sociali, sportive di cui l’azienda si fa promotrice.

"Entrare nei social non è più una scelta, ma un dovere nei confronti dei cittadini – commenta l’amministratore unico di Asef Maurizio Barabino – In questo percorso, intendiamo porre al centro i clienti, comprendere cosa realmente è loro utile. Ciò significa tenere in considerazione il loro modo di comunicare e il luogo stesso dove essi comunicano e cercano informazioni. Per questo intendiamo moltiplicare le loro possibilità di entrare in contatto con l’azienda, con il suo brand e con le persone che ne costituiscono la fibra e l’ossatura".

Il dirigente amministrativo e gestionale di Asef, Franco Rossetti sottolinea: "'Asef del Comune di Genova' è un brand già noto in città. È tuttavia nostro dovere promuoverlo e aumentare la sua riconoscibilità, facilitarne la ricerca qualora un cliente voglia entrare in contatto con l’azienda. Entrando nei social, entriamo in un ambiente dove è più semplice e immediato condividere contenuti di valore sulle molte attività aziendali, sociali, culturali, sportive che essa svolge". Rossetti conclude dicendo che "è per noi indispensabile costruire e cementare un rapporto di fiducia con i cittadini, riversando lo stile Asef anche nei social network".

La realizzazione e la cura dei profili è interamente curata da personale interno all’azienda, addetti pronti ad interagire con la clientela per indirizzarla laddove necessario e comprendere quali siano le sue reali richieste.

I profili di Asef si possono dunque trovare ora su Facebook e Instagram.