Ascensore di via Montello fermo sino a settembre, attivato servizio bus a chiamata

L’impianto che collega via Ponterotto a via Montello è fermo per revisione trentennale. Dopo le proteste dei residenti Amt ha previsto un Taxi Bus

Due mesi di servizio di bus a chiamata per i residenti di Marassi che utilizzavano quotidianamente l’ascensore di Montello, fermo dal 21 giugno per revisione trentennale.

Lo ha istituito Amt per andare incontro alle diverse richieste arrivate dopo lo stop, che dovrebbe terminare a settembre con la regolare ripresa dell’attività dell’ascensore.

L’azienda ha istituto un collegamento Taxibus a chiamata attivo, su prenotazione, i giorni feriali e il sabato dalle 7:00 alle 21:00; alla domenica e nei festivi dalle 7:40 alle 19:40. Tutte le partenze avvengono con frequenza di 20 minuti.

Come prenotare il Taxibus

Per prenotare una corsa occorre:

- telefonare al numero verde 800.085.302 (la chiamata è gratuita) attivo tutti i giorni, tranne i festivi, dalle 6.00 alle 23.30. La prenotazione deve essere effettuata con almeno 30 minuti di anticipo rispetto alla corsa richiesta; per le corse dei giorni festivi è necessario prenotare entro il sabato.

- specificare la corsa desiderata tra quelle previste dall’orario e la fermata di partenza (via Canevari o via Montello).

L'operatore organizzerà il viaggio del cliente e un taxi arriverà alla fermata richiesta per effettuare la corsa.

La prenotazione è obbligatoria. Taxibus effettua solo le corse espressamente prenotate da almeno un cliente.

Le fermate del servizio sono posizionate in:

- via Canevari, all’altezza del civico 368R, in prossimità della stazione di valle di via Ponterotto;

- via Montello, di fronte al civico 17.

Le corse che è possibile prenotare

Orario feriale e del sabato

7.00 - 7.20 -740 - 8.00 – 8.20 – 8.40 - 9.00 – 9.20 9.40 -10.00 – 10.20 – 10.40.- 11-00 -11.20 -11.40 12.00 – 12.20 - 12.40 – 13.00 – 13-20 -13.40 - 14.00 -14.20 -14.40 - 15.00 - 15.20 -15.40 - 16.00 - 16.20 16.40 -17.00 - 17.20 - 17.40- 18.00 - 18.20 - 18.40 - 19.00 -19.20 - 19.40 - 20.00 -20.20 - 20.40 - 21.00.

Orario festivo

7.40 - 8.00 - 8.20 - 8.40 - 9.00 - 9.20 - 9.40 - 10.00 -10.20 - 10.40 - 11.00 -11.20 - 11.40 -12.0- 12.20 - 12.40 - 13.00 - 13.20 -13.40 - 14.00 - 14.20 - 14.40 - 15.00 -15.20 - 15.40 - 16.00 -16.20 - 16.40 - 17.00 17.20 - 17.40 - 18.00 -18.20 - 18.40 - 19.00 -19.20 - 19.40.

Quali titoli di viaggio utilizzare

Per utilizzare Taxibus è necessario essere in possesso di un titolo di viaggio Amt valido e regolare. Sono validi gli abbonamenti e/o i titoli di viaggio per tutta la rete urbana AMT, compresi il biglietto di corsa semplice per ascensori e funicolare Sant'Anna ed il relativo carnet da 4 corse, utilizzabili anche da più persone contemporaneamente.