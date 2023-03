Quattro artisti e band genovesi in corsa per il concertone del Primo Maggio a Roma

Ci sono anche due band e due soliste genovesi in corsa per potersi esibire sul prestigioso palco di piazza San Giovanni a Roma, per il concertone del Primo Maggio.

Gli artisti sono stati nominati per il contest della manifestazione, superando una prima selezione: adesso, fino a fine mese dovranno essere i fan a votarli sul sito ufficiale (il voto può essere espresso da tutti una volta al giorno fino al 31 marzo). Attualmente ci sono cento realtà indipendenti in lizza - tra band e solisti - ma a inizio aprile una nuova cernita restringerà il numero a dieci, e poi verranno divulgati i nomi dei tre fortunati che potranno esibirsi dal vivo a Roma. Il voto, in questa fase, è composto per il 25% da quello del pubblico online, mentre per il restante 75% dal verdetto di una giuria.

Importante dunque la partecipazione dei fan, di cui si terrà conto per decidere chi avrà la probabilità più alta di poter partecipare al concertone di piazza san Giovanni insieme a tanti big.

Ecco gli artisti genovesi in gara in ordine alfabetico:

Inquiete: nati in una Genova pre covid ricca di stimoli musico-culturali gli Inquiete suonano fin da subito in diversi eventi in Liguria, Piemonte e Lombardia. Frenati ma non fermati dalla pandemia si concentrano sulla produzione dei loro brani, nel tentativo di condividere al meglio quel loro unico sentimento che li pervade quando suonano: la quiete dell'essere inquieti. Qui per votarli

Leyla El Abiri: classe '99, è nata a Genova. Pubblica il suo primo singolo “Caffè” nel 2018. Partecipa al Rock Contest Controradio 2019 e arriva tra i 6 finalisti su oltre 600 partecipanti. Si è esibita al GoaBoa Festival 2019 con Calcutta, Mecna e Giovanni Truppi e nel 2020 come opening act per Motta. Pubblica i singoli "Bigiotteria" e "Fuoco e fiamme" (che vince il premio “Sanremo Videoclip Meeting” presso Casa Sanremo) che anticipano il suo disco, "Oh no!", pubblicato nel dicembre 2022. Qui per votarla

Marte: Martina Saladino in arte Marte, classe ’95, vive a Genova. Esce con il suo primo disco “Metropolis in my Head” nel 2018, prodotto da Fulvio Masini. Nel gennaio 2019 parte per il suo tour composto da oltre 30 date in tutta Italia. Esce poi a giugno 2020 con “Fiesta”, il suo primo brano in italiano e con “Ciclope” a settembre 2021 continuando la sua attività live, tra i concerti spiccano gli opening act per Fask e Margherita Vicario al Goa Boa Festival. Nel dicembre 2022 si aggiudica il primo premio del Rock Contest Controradio. Attualmente sta lavorando sul suo primo disco in uscita quest'anno. Qui per votarla

Zueno: sono una band genovese composta da Alessandro Mazzeo, Andrea De Sotgiu e Nicolò Sgorbini. Nel 2021 pubblicano per Metatron i primi due singoli "Cartolina" e "Le Chiavi di Casa" prodotti da Zibba. Nell’estate del 2022 vengono scelti per le finali nazionali dell’Arezzo Wave vincendo il premio per la migliore interpretazione della cover e, votati da una giuria “Under 21”, si aggiudicano il premio “Talent Under 21” come miglior band del contest. Nella stessa estate partecipano al Samara Festival vincendo il premio per la miglior performance live e il premio per il miglior testo. Qui per votarli