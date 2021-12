Per il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, Genova è "La città dei fatti"

Il progetto del nuovo Waterfront campeggia in apertura di pagina sul quotidiano tedesco Der Tagesspiegel. Un lungo reportage urbanistico sulla città di Genova firmato da Reinhart Bünger, giornalista membro del comitato di redazione della Camera degli architetti di Berlino.

Una notizia accolta favorevolmente a Tursi, dove la maggioranza è definita da più fronti la 'Giunta del cemento' per i diversi cantieri aperti e in programma, tra cui il discusso progetto della costruzione di villette sulla collina di Vesima.

"A chi con malizia, sapendo di dire il falso, e non proprio con onestà intellettuale - per usare un eufemismo - dice che siamo la Giunta del cemento e degli interessi privati - scrive l'assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi su Facebook - dedico quanto scrive oggi il prestigioso quotidiano tedesco Der Tagesspiegel nel reportage dedicato a Genova, significativamente intitolato "Die Stadt der Taten" (La Città dei fatti)".

Il giornalista tedesco, esperto in urbanistica a livello mondiale, scrive nel suo pezzo che: "La "forza visionaria di Genova" - Città che sta cambiando il suo volto e si proietta con slancio nel futuro con tanti nuovi progetti di rigenerazione all'insegna del mare e della sostenibilità - che viene additata come esempio nel mondo e termine di confronto per il suo sviluppo con Città come Berlino".

È stato proprio Piciocchi ad accompagnare, lo scorso 19 novembre, Reinhart Bünger in giro per la città: "Ho potuto constatare grande entusiasmo nello scoprire i tesori e le progettualità di Genova: per me questo scambio internazionale ha rappresentato un'esperienza molto arricchente ed incoraggiante. Tanto c'è ancora da fare, ne siamo consapevoli, ma siamo sulla strada giusta ed è molto bello che all'estero si parli di noi così".

Non la manca la stoccata finale all'opposizione: "E a chi dice che siamo la Giunta del cemento ringrazio per l'assist e rispondo che è vero il contrario, nel senso che siamo la giunta che ha tolto più cemento e ha fatto più demolizioni nella storia di questa città, penso al Waterfront, alle dighe di Begato, all'area ex Mira Lanza, all'ex mercato di Corso Sardegna, solo per citare alcune operazioni simbolo".