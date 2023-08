La vetrata decorata al porticciolo per salvare i martin pescatori

Una decorazione speciale sia per rendere omaggio alla cittadina di Arenzano, sia per salvare i tanti martin pescatori che andavano letteralmente a schiantarsi contro il vetro trasparente di una banchina, spesso perdendo la vita.

È la trovata del Porto di Arenzano, società in house del Comune che gestisce il porticciolo turistico, per salvare i volatili, contribuendo ad abbellire allo stesso tempo il paese. Da qualche tempo infatti il personale osservava esemplari di martin pescatori che venivano confusi da quel vetro trasparente mentre volavano vicino alla costa, in fondo alla strada del porticciolo, vicino al faro rosso. Nei casi peggiori, si scontravano con il vetro perdendo anche la vita.

Siccome si tratta di un punto panoramico da cui si possono ammirare il paese e le montagne dietro, lo staff del porto guidato dal presidente Nicola Robello ha deciso di trasformare il vetro, prendendo spunto dall'opera "Profilo dei monti e i loro nomi visti dal porticciolo" di un artista locale, Gian Battista Calcagno. Così la società ha deciso di far decorare il vetro con le sagome e le denominazioni delle montagne: "L'idea si è rivelata perfetta sia per salvare i poveri pennuti sia per rendere omaggio allo stesso tempo al territorio di Arenzano - spiega Marco Firpo del Porto di Arenzano - facendo conoscere i nostri monti a chi ormeggia in porto o a chi più semplicemente viene a fare una passeggiata da noi. Tutto questo sancisce ancora una volta la forte unione tra il mare e i monti di Arenzano".

L'idea è stata realizzata dallo studio Bididesign di Arenzano e, da qualche giorno, è realtà sulla vetrata del molo.