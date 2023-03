Arenzano, inaugurata la ruota panoramica: gli orari

È stata inaugurata sabato 18 marzo la Grand Roue 32, la più grande ruota panoramica mai montata sul lungomare di Arenzano. Alta 32 metri e allestita da Hsc Events, l'attrazione ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri, ed è situata in piazzale del Mare ad Arenzano. La struttura è stata inaugurata ufficialmente oggi in presenza del Sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini che, dopo il taglio del nastro, ha effettuato il primo e ufficiale giro sulla ruota panoramica, che resta in città fino al 15 maggio 2023.

La Grand Roue 32 è stata costruita con tecnologia all'avanguardia ed è illuminata con luci vivaci, il che la rende un'attrazione affascinante sia di giorno, sia di notte. "Siamo orgogliosi di offrire alla città di Arenzano una nuova attrazione moderna e tecnologica - racconta Riccardo Claudi di Hsc Events, gestore della struttura - che siamo certi sarà apprezzata dai cittadini e dai turisti. La Grand Roue 32 è stata costruita con la massima cura per garantire la massima sicurezza e comfort ai nostri passeggeri, e valorizzerà ulteriormente l’offerta turistica di Arenzano facendo apprezzare da una nuova prospettiva gli splendidi scorci della città".

Ruota panoramica Arenzano: gli orari

Gli orari di apertura sono dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23, il venerdì dalle 15 alle 19.30 e poi dalle 20.30 alle 23.30, il sabato dalle 10 a mezzanotte e la domenica dalle 10 alle 23. Il costo del biglietto è di 8 euro per gli adulti e di 6 euro per i bambini con altezza inferiore ai 120 cm. L'ingresso alla ruota panoramica è gratuito per le persone con disabilità compatibili con la struttura.