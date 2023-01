Riapre la vecchia strada della Montà: "Uno dei sentieri più belli tra mare e monti"

Un insieme di scalette tra mare e monti che dal paese portano verso le alture, regalando un panorama impagabile tra ulivi, cielo, Mediterraneo e le case in lontananza: è stato inaugurato giovedì 19 gennaio il restyling della vecchia strada della Montà, ad Arenzano, un lavoro atteso da almeno 20 anni dai cittadini. La strada, ammalorata, era stata chiusa e poi per una serie di vicissitudini burocratiche e amministrative non era più stata riaperta.

I lavori sono costati al Comune 122mila euro e affidati a un'impresa di Finale Ligure, con 150 giorni necessari per l'ultimazione delle opere.

La strada parte da dietro la chiesetta di San Sebastiano - poco prima del Pizzo, sulla via Aurelia - e porta fino a una delle ultime curve di via Terrarossa: "Siamo molto contenti che questo percorso sia stato riaperto - dicono il sindaco Francesco Silvestrini e l'assessore ai Lavori Pubblici Matteo Rossi, presenti sul posto per il taglio del nastro - Il percorso, a cui tanti arenzanesi sono affezionati, verrà utilizzato anche nell'ambito della marcia internazionale Mare e Monti: è uno dei più belli e suggestivi della cittadina, con un paesaggio mozzafiato, sarà bello mostrarlo a tutti i turisti. Ringraziamo gli uffici del Comune e gli operai che hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo dopo tanto tempo, con una speciale dedica all'associazione Amici di Arenzano per il suo impegno sul territorio".