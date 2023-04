Un comune del genovesato nella top 10 nazionale per donazione organi

C'è anche un comune del genovesato nella top 10 della classifica nazionale della generosità: Arenzano è infatti ottava assoluta nella lista dei comuni italiani medio-piccoli (tra i 5mila e i 30mila abitanti) per quanto riguarda la donazione di organi e tessuti. Sono questi i risultati dell'edizione 2023 dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell’emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 comuni italiani in cui il servizio è attivo. L'Indice è stato pubblicato in vista della 26esima Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti che si celebra domenica prossima 16 aprile.

La top 10 italiana dei comuni medio-piccoli vede al primo posto Guardiagrele, in provincia di Chieti. A seguire, Primero San Martino di Castrozza (Tn), Leverano (Le), Corleone (Pa), Boscoreale (Na), Ponte nelle Alpi (Bl), Oliena (Nu), Arenzano, Spello (Pg) e Ribera (Ag).

Arenzano unica cittadina ligure in classifica

Ad Arenzano, in particolare, l'indice del dono - prendendo in considerazione i dati della carta di identità elettronica - è del 76,74%. Per quanto riguarda la richiesta di voler donare, il 91,5% ha risposto di sì mentre l'8,5% no. "Questa classifica ci ha sorpresi positivamente - dice il sindaco Francesco Silvestrini a GenovaToday - ma siamo contenti, visto che c'è sempre un gran bisogno di donatori. Essere tra i comuni virtuosi per quanto riguarda la generosità dei cittadini ci riempie di orgoglio".

La classifica della Liguria

Per quanto riguarda i dati regionali, Seborga, in provincia di Imperia, è il comune più generoso della Liguria in tema di donazione di organi. Seborga ha raggiunto un indice del dono di 84,16/100, grazie a un tasso di consensi dell’86,4% con un'astensione del 12%: un dato che è valso il primato regionale davanti a Plodio (Sv) e Mele (Ge), che era prima nel 2021. Ottimo anche il risultato di Arenzano (Ge), quarta in regione e che come scritto sopra ha raggiunto anche l’ottavo posto a livello nazionale tra i comuni medio-piccoli (5-30mila abitanti).

La Spezia è la migliore tra le province liguri nel complesso, 16esima su 107 a livello nazionale, mentre Genova è 25esima, Savona 31esima e Imperia 61esima.

La Liguria è risultata settima tra le regioni italiane (era sesta nel 2021), con un indice del dono di 61,43/100 (consensi alla donazione: 71%), sopra la media nazionale che nel 2022 si è attestata a quota 58,64/100 (consensi 68,2%).