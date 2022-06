Parte da Arenzano la passione 'amarcord' per i tornei di biglie: "Piacciono a tutti, il segreto è nella semplicità"

Un vecchio pallone per tracciare la pista, tra paraboliche e ostacoli, palline colorate, tanta allegria e voglia di condivisione: e così si torna subito agli anni '90 (ma anche prima) con i tornei di biglie sulla spiaggia quando, tra amici, si trascorrevano intere giornate estive al mare a sfidarsi a colpi di dita.

Il fascino "amarcord" dei tornei di biglia sta tornando di moda: a far rivivere questo hobby c'è in prima fila l'associazione Arenzano è Futuro, chiamata recentemente da Red Bull a organizzare un torneo anche fuori regione: "Il segreto per noi è la semplicità di questo passatempo che unisce grandi e piccini".

Da Arenzano al Nameless Music Festival 2022: le biglie piacciono anche a Benny Benassi

Dal 2 al 5 giugno i soci di Arenzano è Futuro sono stati chiamati dall'organizzazione del Nameless Music Festival 2022, uno dei più importanti eventi italiani dedicati alla musica elettronica, tra Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini: qui è stata allestita anche un'area spiaggia in cui Gianluca Aloe, Carmen Di Ninno, Marco Fanini e Andrea Guarnaschelli hanno disegnato un percorso pieno di insidie per il torneo che è stato molto gettonato, con circa 150 partecipanti al giorno tra cui niente meno che il dj Benny Benassi che non ha saputo resistere alla tentazione di tornare bambino per qualche istante.

Il torneo di biglie di Arenzano è stato ideato nel 2018 proprio da Arenzano è Futuro, che voleva riprendere una vecchia tradizione ormai un po' dimenticata: l'evento fin dalla prima edizione ha riscosso un enorme successo, ingrandendosi di anno in anno prima dello stop dovuto alla pandemia. Grazie al passaparola, quest'anno, in attesa di sapere se la competizione sarà nuovamente organizzata anche in riviera, gli arenzanesi sono stati chiamati dagli organizzatori del Nameless Music Festival con dj e artisti famosi a livello nazionale e internazionale.

"I bambini con noi scoprono le biglie e gli adulti ricordano l'infanzia"

Dunque ancora una volta, sulla spiaggia, si è replicata la 'magia': se gli organizzatori sono prevalentemente trentenni, tra gli iscritti ci sono in genere persone di tutte le età. Una moda senza tempo: "Credo che il segreto - spiega a GenovaToday Marco Fanini di Arenzano è Futuro - sia nella loro semplicità: le biglie sono davvero un gioco per tutti. Non ci sono regole particolari, le piste possono essere tracciate in mille modi diversi seguendo esclusivamente la fantasia, è una competizione ma l'importante è svagarsi. Piacciono ovviamente agli adulti che ricordano la loro infanzia, ma anche tanto ai bambini di oggi che scoprono un hobby per loro nuovo, che permette loro di socializzare, muoversi e divertirsi. Molto meglio che stare attaccati a uno smartphone, insomma. Speriamo di poter replicare anche in futuro con eventi come il Nameless Music Festival, è stato impegnativo perché non lo facciamo per mestiere, ma molto bello".