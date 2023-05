Blu Area a Levante, a che punto siamo: la discussione in Municipio

L'estensione della Blu Area dal Medio Levante al Levante è stata affrontata nell'ultima seduta del consiglio municipale del Levante dopo un'interrogazione presentata dall'ex candidata presidente della coalizione progressista Serena Finocchio con l'appoggio dei gruppi consiliari di opposizione. Un percorso che, secondo quanto emerso durante il dibattito, sarebbe ancora in stato embrionale e che verrà portato avanti attraverso un iter condiviso con la cittadinanza e gli uffici tecnici del Comune.

Finocchio: "Come verranno scelte vie e zone dell'area blu?"

"Una questione che si trascina da molti anni - sottolinea Finocchio - che ora sembra aver intrapreso un percorso dopo la delibera di giunta firmata dal presidente Bogliolo lo scorso 13 aprile. Sui giornali sono anche uscite alcune ipotesi con un presunto piano per Sturla, Quarto e Nervi, citando una progettazione che coinvolgerebbe via del Commercio, via Donato Somma, via Orlando, l'area di Vernazzola e via Carrara. Si è parlato di un percorso condiviso con il consiglio attraverso una commissione e con la cittadinanza. Attraverso l'interrogazione chiedo di conoscere il criterio che verrà adottato per scegliere determinate vie o quartieri".

Carleo: "Pensiamo al litorale, ma sarà percorso partecipato"

Francescantonio Carleo, ex presidente e attualmente vicepresidente e assessore, replica: "Ammetto le mie colpe per essermi opposto sin dal mio primo mandato alle aree blu a Levante. Abbiamo visto che con i posteggi a pagamento al confine del municipio Medio Levante molte auto si sono poi riversate sul nostro territorio. Discorso simile anche all'altro estremo con Bogliasco. Abbiamo quindi deciso di sollecitare il Comune per realizzarle anche nel Levante, faremo una commissione con la mappa del territorio, pensando comunque al litotrale da Vernazzola a Nervi e ad alcune vie di collegamento come via Carrara. Prima di coinvolgere la cittadinanza, però, dobbiamo avere le idee chiare noi, con un'ipotesi di progetto che sia fattibile anche per quello che riguarda i tecnici del Comune".

Bogliolo: "Per ora solo ipotesi, progetto da studiare anche con i tecnici"

Ha preso poi la parola il presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo: "Il percorso è questo - sottolinea - dalla commissione all'incontro pubblico passando per una nostra valutazione ideale che abbia il riscontro dei tecnici. Non possiamo presentare cittadini un'idea astratta che non potrebbe poi essere realizzata. Le vie uscite finora sui giornali sono a titolo di esempio, tutto è ancora in discussione fino a quando il progetto non sarà approvato".

Gli altri interventi in aula

Nel dibattito sono intervenuti anche Giovanni Calisi del Partito Democratico che ha sottolineato l'importante della condivisione del progetto in modo che non sia poi stravolto dal parere dei tecnici e Marco Mesmaeker del Movimento 5 Stelle che ha sottolineato alcune problematiche di condivisione tra maggioranza e opposizione: "A volte ci mancano alcuni dati - spiega - per presentare proposte sui grandi temi, questo vale anche per altre questioni, dalle scuole al progetto dei 4 assi. Uno scambio bilaterale potrebbe agevolare i lavori".