Aree cani, entro fine mese le proposte per le nuove zone (e per quelle da risistemare)

A che punto siamo con le aree sgambatura cani nei quartieri genovesi? Questa mattina - mercoledì 12 aprile - l'assessora agli Animali Francesca Corso ha incontrato i rappresentanti dei Municipi per affrontare il tema dal punto di vista operativo.

Ed è proprio tramite i Municipi che sarà effettuata una ricognizione puntuale sul territorio - come più volte affermato anche in consiglio comunale - per individuare le aree presenti e quelle che necessitano di interventi per essere fruibili. Questa volta, però, c'è un cronoprogramma, e il Comune si propone di valutare le proposte entro aprile: "Ho chiesto ai Municipi - dice Corso - che ci segnalino e propongano anche possibili zone, all’interno di esistenti aree verdi, per la sperimentazione della libera circolazione dei cani, in determinate fasce orarie, nel rispetto e nella convivenza tra chi ha un cane e chi non lo ha, frequentando in sicurezza gli spazi verdi all’interno dei nostri quartieri".

Il prossimo step sarà valutare le proposte: "Entro fine mese saranno valutate con gli uffici competenti le eventuali proposte che ci perverranno, nell’ottica di arrivare a un equilibrio, nel pieno rispetto delle regole, tra le diverse istanze".