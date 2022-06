L'arcivescovo di Genova Marco Tasca in visita al Suq

Visita al Suq del Porto Antico per l'arcivescovo di Genova Marco Tasca.

Tasca infatti si recherà al festival in piazza delle Feste oggi, martedì 21 giugno, alle ore 16,30. Qui, ad accompagnarlo nel tradizionale mercato di cultura, teatro e musica troverà la direttrice della rassegna Carla Peirolero.

Non è una visita casuale: il festival - arrivato alla 24esima edizione - è da sempre luogo simbolico d’incontro e dialogo tra i popoli, come dimostrano le persone di etnie, culture e generazioni diverse che lo stanno affollando in questi giorni.