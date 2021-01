L’arcivescovo Marco Tasca in visita a Tursi: «Qui per portare un messaggio di speranza, lavoriamo insieme»

Alla tradizione non si rinuncia, anche in tempo di pandemia. E così, dopo la visita natalizia in Curia da parte del sindaco Marco Bucci, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca venerdì mattina ha ricambiato la cortesia raggiungendo Palazzo Tursi.

Tasca è stato accolto dal sindaco e dal presidente del consiglio Comunale Federico Bertorello per la prima visita augurale a Palazzo Tursi: «Voglio portare un messaggio di speranza - ha detto - per dire che abbiamo le forze per fare davvero bene le cose che siamo chiamati a fare, a dare un senso alla nostra vita e alle cose che succedono. Abbiamo un futuro e costruiamolo insieme. Sono qui con il sindaco per invitare tuti a perseguire il bene per la nostra città operando facendo squadra perché è solo così che si riescono a fare le cose importanti e che durano nel tempo».

«La Diocesi è un importante interlocutore dell'amministrazione comunale con la quale esiste un dibattito sempre aperto su tanti temi, non ultimo quello del sociale - ha aggiunto il sindaco Bucci - Le attività di confronto e collaborazione si sono incrementate negli ultimi mesi e dovremo ulteriormente incrementarle durante quest'anno insieme al terzo settore e alle diverse organizzazioni che si occupano dei vari ambiti di intervento. Condivido appieno le parole dell'Arcivescovo che ringrazio per questa visita: quando si lavora insieme uno più uno non fa due, ma può fare tre, quattro o cinque».

All’incontro, svoltosi nel Salone di Rappresentanza, hanno preso parte anche assessori, consiglieri, dirigenti e dipendenti comunali. L’importanza del lavorare con unità di intenti è stata anche sottolineata dal presidente del Consiglio Comunale Federico Bertorello: «Sono particolarmente felice e orgoglioso di avere ricevuto l'arcivescovo Marco Tasca venuto a portare il suo saluto ed a ribadire il suo impegno a cooperare con l'amministrazione comunale sostenendone le azioni per lavorare insieme».