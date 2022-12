Arci Liguria: Stefano Kovac è il nuovo presidente regionale

Stefano Kovac è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente regionale dell'Arci, prende il posto di Walter Massa che si era dimesso dopo essere stato nominato presidente nazionale dell'associazione.

Kovac, genovese, ha iniziato a occuparsi di pacifismo, solidarietà internazionale e migranti negli anni ’80. Attivista dell’Arci dal 1992, ha lavorato a lungo come operatore umanitario in situazioni di conflitto. È stato tra gli organizzatori del Genoa Sociale Forum e del Firenze Social Forum. Dal 2014 è stato Presidente di Arci Genova e dal 2017 è portavoce del Forum del Terzo Settore di Genova.

Il Consiglio regionale ha anche nominato Stefania Novelli come vicepresidente. Novelli, nata a La Spezia, è avvocata e madre di due bambini, Ines e Davide. Militante Arci da dieci anni prima come responsabile delle basi associative del Comitato Spezzino e poi, dal 2018, Presidente del Comitato Territoriale Arci La Spezia.

"Dobbiamo continuare a curare la socialità, - ha detto Kovac durante il Consiglio - ce n'è sempre più bisogno in una società sempre più in disgregazione. C’è un grande lavoro da fare perché proprio i soggetti che promuovono la socialità sul territorio sono costantemente messi in difficoltà dalla crisi, dagli aumenti delle bollette e dall’abnorme incremento della burocrazia. La cura della socialità sarà la nostra priorità".